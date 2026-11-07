NBA正通过青少年项目、教练培训、本地化数字内容和球迷活动，扩大其在墨西哥的全年布局。与此同时，成立一支墨西哥球队并不在联盟近期计划之内，Channel NewsAsia报道。

NBA拉丁美洲和加拿大业务负责人劳尔·萨拉加表示，由于篮球日益普及，墨西哥是联盟最优先关注的市场之一。他说，该国约有3000万NBA球迷，比12至14年前增加了一倍以上。

受众与比赛

根据联盟数据，上赛季墨西哥有2160万名独立球迷通过流媒体平台观看了NBA比赛直播。面向墨西哥的NBA社交媒体账号拥有超过800万名关注者，数字内容每年带来约2亿次互动。

丹佛掘金队和印第安纳步行者队将在墨西哥城的Arena CDMX进行一场常规赛。这将是自1992年以来NBA在墨西哥举行的第35场比赛——比美国和加拿大以外任何其他国家举办的场次都多。

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联盟希望不局限于每年在首都举办比赛。相关举措包括青少年训练、教练项目、互动式球迷活动NBA House以及发展本地内容。墨西哥城卡皮塔内斯队也是NBA在该国的常驻力量——这是首支驻扎在美国和加拿大以外的NBA G League球队。

未来球队的问题

在孟菲斯新秀卡里姆·洛佩斯成为首位在NBA选秀首轮被选中的墨西哥出生球员后，该国对篮球的兴趣也有所增长。萨拉加指出，Jr. NBA项目、教练计划和卡皮塔内斯队可以帮助球员成长，并激励他们以进入NBA为目标。

与此同时，NBA理事会于3月批准正式研究将联盟扩展至拉斯维加斯和西雅图的可能性。NBA总裁亚当·萧华曾表示，联盟希望在2026年底前决定是否增加一支或两支球队。萨拉加称，墨西哥具备球队所需的基础设施、受众、商业活力和发展势头，但并非这一近期进程的一部分。

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