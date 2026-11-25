美国国家篮球协会计划筹集至少100亿欧元，用于在欧洲建设新的篮球场馆、升级现有场馆以及打造相邻的娱乐街区。该倡议与NBA筹备在2027年与国际篮球联合会共同推出新的欧洲联赛有关，Channel NewsAsia报道。

投资者与独立项目

该项目计划吸引Apollo Sports Capital、Ares Management、KKR旗下的Arctos公司、Blackstone、HPS Investment Partners、J.P. Morgan、Sixth Street和Stonepeak参与。NBA强调，该项目与遴选可拥有未来欧洲赛事球队的投资者的程序相互独立。

该项目旨在为潜在俱乐部和所有者团体提供长期资本，同时运用NBA在建设现代体育设施方面的经验。联盟正与潜在俱乐部所有者及合作伙伴就一项将与国际篮联共同运作的洲际赛事进行谈判。

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作为全年运营场地的场馆

NBA总裁亚当·萧华表示，现代化场馆及相关开发项目能够增强俱乐部的业务，并改善观众体验。NBA称，欧洲许多大城市缺少具备容量、宾客设施和媒体基础设施的室内场馆，而这些条件在北美职业体育中较为常见。

根据当地条件，项目可能不仅包括场馆，还包括住宅、办公室、餐厅、商店和公共空间。这些场地计划全年用于篮球比赛、音乐会和其他活动。NBA预计，随着新投资者加入该倡议，资本承诺总额最终将超过100亿欧元。

NBA援引的The Sports Consultancy研究估计，新联赛在首个十年内对欧洲经济的潜在总贡献将超过240亿欧元。该研究还预测，每年将创造近1.5万个全职当量就业岗位，并吸引约7000万名观众。

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