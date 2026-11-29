美国联邦通信委员会主席布伦丹·卡尔表示，NBC电视台将不再播放批评美国对以色列军事援助的广告。正如UPI报道，该广告在感恩节特别版《周六夜现场》期间播出，随后受到犹太公共组织的批评。

Every Three Seconds广告

这则名为Every Three Seconds、时长30秒的广告于周三播出，由亲巴勒斯坦组织Institute for Middle East Understanding Policy Project资助。视频将一名为购买自行车筹集400美元的美国女孩画面，与一名在加沙因以色列空袭失去一条腿的巴勒斯坦女孩画面并置。

广告中的画外音称，美国政府每三秒向以色列提供400美元的纳税人资金。卡尔在社交媒体平台X上写道，NBC将撤下该广告，并不再播放。他补充说，该广告被广泛描述为反犹太主义，但没有说明联邦通信委员会是否干预了该电视台的决定。

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活动目标与反应

该组织表示，这则广告旨在动员反对可能达成的新美以军事援助协议。现行的为期10年、价值380亿美元的协议将于2028年到期。该组织援引以色列媒体报道指出，特朗普政府可能会达成一项新的五年期协议，其年度援助规模相当或更大。

IMEU执行主任玛格丽特·德鲁斯对Semafor表示，美国人应当知道他们的钱被花在了什么地方。反诽谤联盟首席执行官乔纳森·格林布拉特谴责NBC播出该广告，指责其妖魔化以色列，并歪曲有关美国纳税人资金使用的数据。

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