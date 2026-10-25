尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）称，在拉各斯逮捕了一名南非公民，据该机构称，其行李中发现了36.65公斤可卡因。Premium Times Nigeria报道称，逮捕行动发生在穆尔塔拉·穆罕默德国际机场。

两只行李箱中的可卡因

据NDLEA称，该女子于10月7日在出发大厅被捕，当时她正准备搭乘卡塔尔航空飞往南非、经多哈转机的航班。执法人员在检查两只行李箱时，据称发现30块可卡因，总重36.65公斤。

该机构表示，毒品用胶带包裹，被分装成七包，并以干辣椒伪装。据NDLEA称，被拘留者还供出了两名可能参与运输的人员：一名在美国的人士和一名来自拉各斯的汽车经销商。

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汽车经销商被捕

该机构称，10月14日逮捕了46岁的乌切纳·维克托·乌穆纳克韦，并称其为汽车经销商。据NDLEA称，他在机场接到该女子，并在其计划出发前安排她入住位于阿穆沃-奥多芬的Santiago Hotel和机场附近的Cynarisso Hotel。该媒体指出，该男子据称承认了这些情况。

在10月21日的一次单独行动中，62岁的阿内托尔·格洛丽亚·乌邦在拉各斯机场被捕。她是一名来自得克萨斯州里士满的房地产经纪人，持有尼日利亚和美国护照。NDLEA声称，在她的一只托运行李箱中发现18包被称为Loud的大麻，重9.45公斤。据该机构称，该物质被藏在一个用礼品纸包裹的盒子中。

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