澳大利亚首都领地验尸官露辛达·威尔逊认定，澳大利亚堪培拉Alexander Maconochie Centre监狱监管不当，促成了34岁的贾斯汀·詹姆斯·科迪自杀身亡。澳大利亚广播公司新闻报道了验尸官的调查结论。

科迪于2023年2月26日去世——距被澳大利亚首都领地警方拘留两天，距他出狱五天。被拘留前，警方曾收到有关其自杀念头以及对可能重返监狱感到担忧的信息。此前在2020年，他已曾在羁押期间试图自杀。

牢房检查

科迪于2023年2月25日在澳大利亚首都领地法院听证后被转送至Alexander Maconochie Centre。验尸官得出结论称，他能够接触到用于自杀的物品，而适当的监控本可以发现他的准备行为并实施干预。

监控录像显示，一名工作人员于11时40分透过牢门上的观察口查看牢房，但没有打开门。直到13时03分，录像中没有记录到其他检查，尽管观察表中注明了中午的一次检查。威尔逊建议修改牢房检查程序，包括要求工作人员在进行目视检查时进入牢房。她还建议对清洁设备的存放和登记系统进行抽查并记录在案。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对警方和法院行为的意见

调查还涉及科迪于2月24日被拘留后在警方羁押期间的情况。他因涉嫌盗窃汽车和逃避警方追捕而被拘留，执法人员在追捕过程中使用了电击枪。有关其精神状态的信息没有传达给执行拘留的警员，而他自行造成的伤害也没有告知急救人员和医院工作人员。

验尸官称，他在警方羁押期间获得照护的某些方面未达到适当标准，并引发了对公共安全的担忧。同时，她认定这些缺陷并未促成科迪的死亡。威尔逊建议向警员提供书面指引并开展培训，内容包括评估被拘留者的身体和精神状况、传递信息以及确保进行医疗检查。

此外，验尸官还指出，心理健康评估和法院联络服务在周六不办公；该服务在工作日为澳大利亚首都领地治安法院提供咨询。她建议Canberra Health Services确保该服务在所有举行保释听证会的日子运作，包括周末和公共假日。

关注我们在