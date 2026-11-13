尼泊尔准备第四次修改土地使用规则——《加德满都邮报》

尼泊尔政府正准备对2022年《土地使用条例》进行第四次修订，以暂时放宽尚未完成土地分类的地方行政单位对土地地块分割的限制。目前，此类操作在333个单位被暂停。《加德满都邮报》报道。

土地管理、合作社、联邦事务和一般行政部已将修正案草案提交财政部审批。获得同意后，该文件将被送交法律部，并且只有在内阁批准后才会生效。

420个单位完成分类

据土地部数据，全国753个地方行政单位中，只有420个按照既定类别完成了土地分类。2019年《土地使用法》要求地方当局成立土地使用委员会，并根据国家提供的地图和数据进行分类。

条例规定将土地分为10类，包括农业、住宅、工业、森林和商业区域，以及矿产开采区域。在尚未完成分类的地区，对分割部分地块的操作作出了限制。同时，涉及整块土地的交易、遗产分割、继承权转让、依据法院裁决进行的操作以及从土地登记册中删除记录均获准进行。

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缺乏资金和技术专家

政府已多次延长期限并暂时放宽限制，但在延期结束后，禁令又重新实施。2024年9月，包括地块分割在内的土地行政服务在620个地方行政单位暂停，因为当时只有133个单位完成了分类。

尼泊尔市政协会主席比姆·普拉萨德·敦加纳表示，许多市政机构缺乏资金和技术人员。据他称，土地分类的成本至少为150万至200万尼泊尔卢比，而地方当局没有从联邦和省级政府获得足够的资金。

这些限制影响了开发商和需要出售部分地块以支付紧急开支的土地所有者。尼泊尔土地和住房开发联合会主席比什努·吉米雷指出，个体土地所有者受到交易暂停的影响最大。

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