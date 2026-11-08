尼泊尔和不丹提议在土耳其安塔利亚举行的COP31气候峰会议程中，增设关于山区和气候变化的独立议题。这项名为“山区升温1.5°C”的倡议，旨在将山区问题纳入《联合国气候变化框架公约》官方进程的审议范围，Climate Home News报道。

尼泊尔在提交给COP31主席国以及联合国气候变化秘书处领导层的文件中，提议对超过1.5°C升温阈值相关风险进行科学评估，举行年度高级别对话，并设立专门的工作计划。该国还寻求改善山区国家获得气候融资的渠道。

喜马拉雅山面临的风险

尼泊尔农业、森林和环境部气候变化管理司负责人马赫什瓦尔·达卡尔表示，喜马拉雅国家面临共同威胁，包括冰川破坏以及由冰川湖决堤引发的洪水。他表示，尼泊尔正努力团结喜马拉雅国家支持这项倡议。

8月底，位于与西藏边境的一处冰川坡面坍塌，导致水流和碎屑沿博特科希河奔涌而下。根据政府的需求评估，这场灾害造成逾6000人死亡或失踪，物质和经济损失估计为27亿美元。政府估计，恢复和重建将需要约48亿美元。

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恢复资金

尼泊尔被初步分配到联合国新设立的损失与损害应对基金中的2160万美元，用于在博特科希灾害后提供援助。达卡尔强调，这笔资金仅占该国需求的一小部分。

尼泊尔当局还希望将气候灾害摧毁发展项目贷款的问题提交至国际层面讨论。达卡尔以梅拉姆奇饮用水供应项目为例，该项目从亚洲开发银行获得3.12亿美元资金，并在2021年的一场大洪水中被毁。他表示，博特科希最近发生的灾害摧毁了12处水电设施和太阳能系统。

尼泊尔和不丹的提议是否会在COP31开幕时得到审议，目前尚未确定：各国政府和峰会联合主席仍在继续磋商。

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