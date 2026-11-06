尼泊尔将于11月6日启动综合网络诈骗应对中心。该中心将全天候运作，旨在加快冻结因数字诈骗被盗的资金。该中心设在尼泊尔警察网络局位于萨马库希的新大楼内。警方、中央银行Nepal Rastra Bank、商业银行、支付公司、电信运营商和互联网服务提供商将参与其工作，《加德满都邮报》报道。

一小时内冻结资金

该中心将通过热线、信息渠道、Nagarik App和Nepal Police App应用程序、在线门户及其他平台受理投诉。举报必须在10分钟内录入案件管理系统、完成分类并确定优先级。

在接下来的10至30分钟内，银行、支付系统运营商和支付服务机构的代表必须确定收款人的账户或电子钱包、交易时间以及资金流向。在10至60分钟内，中心将发送冻结账户和资金的请求。如果资金已经被进一步转移，工作人员必须追踪交易链，并对每一个后续账户或钱包启动冻结程序。

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在同一60分钟时限内，还将停用在诈骗方案中使用的手机号码和SIM卡，并通过互联网服务提供商封锁钓鱼域名和IP地址。尼泊尔内政部发言人阿南达·卡夫莱表示，该中心投入运行的准备工作已经完成。他说，此前机构间协调延误可能导致资金已经从金融系统中消失。

114名员工分三班工作

根据该中心的工作指南，114人将在那里分三班工作。尼泊尔警方将提供33名员工，20家商业银行将提供60名代表。Nepal Telecom和Ncell将共同派遣6名员工，支付服务Khalti和eSewa将在每个班次各派1名代表。

其他开发银行、金融公司和支付服务提供商不会长期在中心值班，但必须指定全天24小时可联系的工作人员。仍在开发中的AFRS系统应实现向银行自动发送警报、记录投诉并建立集中式数据库。

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