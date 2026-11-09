英国能源系统运营商国家能源系统运营商（National Energy System Operator，Neso）因预测欧洲风电发电量较低，发布了一项罕见的额外电力供应请求。周日晚上，Neso表示，周一6:00至11:00期间的备用容量缺口接近1,400兆瓦。

据《卫报》报道，该运营商需要在计划于4:00进行的平衡检查前八小时内找到约800兆瓦的额外发电量。这大致相当于一座中型燃气发电站的容量。

备用容量缺口缩小

在黎明前的检查后，Neso发布了第二份关于电力储备的通知。通知称，向市场提出的请求使预期缺口降至500兆瓦。无需额外的备用容量，但Neso可能会要求发电站在8:00至11:00期间增加发电量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

该运营商还计划在7:30再次审查系统平衡。此前，这类通知通常会在寒冷的冬季夜晚发布，当时电力消费往往达到全年最高水平。

没有停电风险

Neso的一名发言人称，该通知是一项标准的预防措施，为市场提供了提出额外发电容量的机会。该发言人表示，这并非停电警告：消费者的电力供应不存在风险，英国能源系统仍然可靠。

该通知发布时，电网没有可能导致发电站或风电设施无法使用的限制。与此同时，预测显示英国将向欧洲出口电力。该报指出，这一情况可能与欧洲的弱风有关，弱风在上周末降低了欧洲大陆的可再生能源发电量。

关注我们在