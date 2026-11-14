New Regency就《盗火线》剧本起诉迈克尔·曼恩——Variety

New Regency就导演迈克尔·曼恩与1995年电影《盗火线》剧本版权有关的争议提起诉讼。该公司请求宣告曼恩发出的权利转让终止通知无效；曼恩试图通过这些通知收回其剧本的版权，Variety报道。

双方立场

今年年初，曼恩的律师发出了权利转让终止通知，援引作者在35年后收回权利的法定权利。该导演的一名代表表示，曼恩团队将坚决捍卫他在版权法下的合法权利。

据曼恩的代表称，这场争议涉及他在20世纪80年代创作的原创剧本作品，这些作品后来成为《盗火线》的基础。自20世纪70年代起，这名导演用二十多年时间构思这部未来电影的人物和情节。

New Regency在诉状中称，该剧本属于受雇创作作品，因此版权转让终止机制不适用于该剧本。该公司还表示，曼恩的行为给其对原版电影享有的权利造成了不确定性。

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协议与续集

根据诉状，华纳兄弟于1994年根据与曼恩公司的协议获得了《盗火线》剧本的权利。New Regency坚持认为，该协议明确将该剧本界定为受雇创作作品，而不是可以终止的权利转让。

诉状还指出，曼恩的代表最初援引了一项据称于1988年达成的口头协议，该协议涉及将权利转让给他的公司。随后又提交了两份援引其他协议的通知；New Regency认为它们无效。

这场争议预计不会影响《盗火线2》的制作。华纳兄弟最初计划负责这部续集，但去年放弃了该项目，随后亚马逊米高梅影业收购了该项目。曼恩的一名代表澄清称，《盗火线2》的拍摄定于1月19日开始。

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