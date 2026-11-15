香港开发商New World Development提议向现有股东进行供股融资，预计筹集约249亿港元，即31.7亿美元。该公司计划将资金用于减少债务并增强流动性，以应对信贷紧缩和疲弱的房地产市场。

据Channel NewsAsia报道，该媒体发布了路透社的消息，股东将获按每持有1股现有股份认购11股新股的权利，每股价格为0.90港元。这一价格较供股后的理论除权价1.23港元低26.9%，较最后收盘价低81.5%。

控股股东的支持

持有New World Development约45.3%股份的控股股东Chow Tai Fook Enterprises承诺行使其全部供股权，并全额包销其他股东未认购的股份。其承诺的最高金额将约为187亿港元。

Chow Tai Fook Enterprises表示，支持New World Development在公司财务业绩和流动性允许的情况下恢复派发股息。

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减债计划

New World Development计划将约34%的所得款项用于提前偿还总额约820亿港元的银行贷款中的10%。公司拟将其余90%贷款的到期日延长两年。

另有约三分之一的募集资金将用于偿还债务，包括优先票据以及永续证券的递延付款。预计供股后，净债务与总资本比率将从68.3%降至48.3%。

到2031年底，这家开发商希望将总债务减少400亿至500亿港元，降至930亿至1030亿港元。New World Development股票交易预计将在周一恢复，此前交易在周五、即供股公告发布前暂停。

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