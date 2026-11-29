英国一项独立审查发现，在哈马斯于2023年10月7日袭击以色列后，伦敦警察厅没有立即意识到该市犹太居民对安全问题担忧的程度。据《耶路撒冷邮报》报道，Fairfield Independent Review报告指出，2025年10月发生在曼彻斯特Heaton Park犹太教堂的袭击，成为警方工作方式的转折点。

社区担忧

犹太组织告诉审查报告作者，在2023年10月后，他们多次就威胁程度的变化向警方发出警告，并要求加强保护。尤其是，他们呼吁重新审视对伦敦市中心游行活动的处理方式，部分犹太人认为这些游行使城市变得不安全。社区代表认为，警方作出了回应，但不够全面。

报告还指出，10月7日后，反犹仇恨犯罪数量急剧上升，包括人身袭击、网络死亡威胁、破坏行为以及针对犹太商店和学校的袭击。与此同时，警方还面临支持亲巴勒斯坦抗议活动人士的压力，他们要求保障其合法示威权利。

加强安全措施

在曼彻斯特克朗普索尔地区Heaton Park犹太教堂附近发生针对礼拜者的袭击后，伦敦警察厅加强了与犹太社区的联系，并增加了犹太人居住地区巡逻人员的可见度。在那次袭击中，袭击者驾车撞向人群并持刀行凶，造成两名男子死亡；警方开枪击毙了袭击者。

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审查报告描述了警方扩大的措施：由地方单位开展联合巡逻、保护性安全巡逻、专门的反恐措施、对仇恨犯罪调查的单独工作，以及与全国其他警察力量的协调。尽管如此，3月和4月数次发生针对犹太场所的纵火事件；4月29日，一名男子在萨瑟克刺伤一名男子，并在戈尔德斯格林的一座犹太教堂刺伤两名男子。

对当地警方的信任

市长警务与犯罪办公室的民意调查数据显示，伦敦犹太居民越来越担忧仇恨犯罪，对当地警方工作的评价也更低。认为仇恨犯罪是其所在地区问题的该社区成员比例，比全伦敦水平高22%。

伦敦警方表示，将接受审查报告的建议，用于下一阶段改革。该部门还称，其于7月在伦敦西北部启动了新的社区保护小组，以提供更显眼、更一致且以情报为基础的巡逻。

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