美国国家橄榄球联盟因违反个人行为政策，禁赛洛杉矶公羊外接手普卡·纳库亚三场。作出这一决定时，这名25岁的球员已因膝盖和脚趾受伤无法出场，BBC Sport报道。

无薪禁赛

纳库亚上周被列入伤病名单，因此他至少要缺席四场比赛。由于禁赛，这名外接手将无法领取薪水，并将损失95万美元，约合72.5万英镑。

据ESPN报道，NFL警告纳库亚，任何进一步违反个人行为政策的行为都可能导致额外且更严厉的纪律处分，包括被逐出联盟。

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诉讼与此前事件

今年3月，一名女子对纳库亚提起袭击和殴打诉讼。她称，在新年前夜，这名运动员发表了反犹言论，并咬了她的肩膀。纳库亚的律师否认其客户作出过此类表述，并称咬人是玩闹。

在该事件发生前两周，纳库亚在直播中做出反犹手势，随后为此道歉。在提起诉讼前不久，他前往一家综合护理机构，据他所说是为了改善自己生活各方面的行为，并在公羊队于4月开始休赛期训练计划前完成了康复项目。

纳库亚在2023年选秀第五轮被公羊队选中。在51场NFL比赛中，他取得4,906码接球推进码，场均96.2码。本赛季是他新秀合同的最后一个赛季。

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