日本公共广播机构NHK公布了第77届新年音乐节目Kohaku Uta Gassen的41名表演者，该节目将于12月31日19时20分播出。参与者包括7组首次登场的艺人：偶像团体Ae! Group、Ebidan、Monaki、Cutie Street和=LOVE，歌手Ayumu Imazu以及摇滚乐队Macaroni Empitsu。据《日本时报》报道。

首次登场者与回归艺人

参演阵容在位于东京涩谷区的NHK电视中心公布。成立于2012年的四人乐队Macaroni Empitsu将首次在Kohaku登台。Ayumu Imazu入选节目，此前他的歌曲Musubi近几个月在日本成为病毒式热门歌曲。

正在庆祝乐队成立35周年的L’Arc-en-Ciel将重返该节目，该乐队上一次参加节目是在2011年。歌手Kyary Pamyu Pamyu将在中断12年后登台，Anri则将自1996年以来首次亮相。节目名单中还包括T.M.Revolution、TMNetwork和Misato Watanabe。

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特别表演与主持人

摇滚二人组B’z成员Koshi Inaba将作为特别参与者登场。他将演唱Touch，以庆祝个人单飞生涯30周年。这首歌是Netflix Japan今年World Baseball Classic报道的主题曲。

目前名单中唯一的非日本表演者是韩国组合Illit，这将是其第三次在Kohaku演出。演员Mana Ashida、Masato Sakai和Kazunari Ninomiya将担任节目主持人，NHK主持人Naoko Suzuki将连续第三次担任司仪。

Kohaku Uta Gassen于1951年首次通过广播播出，两年后成为电视节目。表演者传统上分为红组女子队和白组男子队，获胜者由观众和评审的投票决定。今年节目的主题是“让我们与歌曲一起向前迈进”。

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