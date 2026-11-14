在英国英格兰，国家医疗服务体系（NHS）可能无法在2027年3月前实现为近1万名患者及时启动癌症治疗的阶段性目标。据《卫报》报道，9月，70.7%的患者在紧急转诊或由顾问医生提高紧急程度后的62天内开始治疗。8月，这一比例为71.9%。

NHS设定了一项阶段性目标：到2027年3月，为80%的癌症患者在规定的62天期限内启动治疗。慈善机构Radiotherapy UK计算称，为达到这一指标，该服务机构每月需要为约24,400人及时开始治疗。目前，这一数字约为21,500名患者，即每月缺口达到2,850人，累计缺口为9,490人。

不同癌症类型之间的差异

分析还发现，不同癌症类型之间存在显著差异。在两个月内，70.1%的前列腺癌患者和68.8%的乳腺癌患者开始接受治疗。与此同时，60.9%的肺癌患者、60%的妇科癌症患者以及56.5%的头颈癌患者在规定期限内开始治疗。

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地区差异也很明显：在英格兰中部地区，66.6%的患者及时开始治疗，而在伦敦这一比例为77.3%。

人员和设备短缺

Radiotherapy UK主席兼肿瘤学家帕特·普赖斯表示，由于人员和设备不足，无法满足需要帮助的患者数量，政府将无法实现该目标。皇家放射科医师学院院长斯蒂芬·哈登将诊断和治疗中的危险延误与临床放射科医师和临床肿瘤医师的长期短缺，以及冻结招聘此类专家联系起来。

根据Cancer Research UK的计算，在过去一年中，只有55.4%的癌症患者在紧急转诊后不晚于28天获得诊断，目标比例为80%。与此同时，79.1%未被确诊患癌的人在规定期限内得到了答复。卫生与社会保障部表示，三项癌症服务标准均较去年有所改善，但承认仍需要进一步改革。

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