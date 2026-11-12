NHS England删除Palantir惠及137家信托机构的说法——《卫报》

英国国家医疗服务体系英格兰部门（NHS England）已从其网站删除一项说法，即137家医院信托机构正从Palantir医疗数据平台中受益。据《卫报》报道，此举发生在29家信托机构表示，该系统要么尚未在其机构上线，要么其应用程序未被使用之后。

机构名单被删除

此前，NHS England公布了一份机构名单，这些机构被标注为已在使用Federated Data Platform并从中受益。该人工智能平台原本旨在帮助改善治疗结果、提高术房工作效率并加快患者出院。

报道称，在收到29家信托机构的回复后，最初的医院名单从网站上消失。NHS England一个内容较少的页面现在称，该系统的早期用户已经看到成效，包括减少行政工作、加快患者流程以及有更多时间用于照护。

核查NHS England的说法

英国统计监管办公室（Office for Statistics Regulation）正在研究NHS England关于该系统使用规模的说法。此前，该监管机构警告称，NHS没有证据支持一项说法，即Federated Data Platform带来了超过10万例额外手术。

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大臣们正考虑将与Palantir价值3.3亿英镑的合同延长至2029年。这家美国公司被聘请处理由NHS England掌握的大量医疗数据。

政界人士和工会的反应

工党议员、本届议会卫生与社会照护委员会成员本·科尔曼称这一情况令人担忧。他表示，NHS England未经核实的说法损害了信任，并呼吁放弃Palantir，转而采用开放数据平台，让医院信托机构和英国科技公司能够为其开发工具。

医疗卫生工作者工会Unison也呼吁政府不要延长合同。Palantir表示，终止该协议将意味着把政治置于患者利益之上。NHS England未回应置评请求。

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