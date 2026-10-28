据报道，在中国一份据称在包括北京大学在内的14所大学学生间传播的请愿书，呼吁恢复总统任期的宪法限制。《台北时报》报道，这份请愿书于周一流传，当天中国共产党中央委员会全会开幕。

请愿书的诉求

这份题为《共和国大学生团体联合呼吁》的文件最初发布在一个中文网站上，但不久后被删除。文件要求恢复对中国领导人任职期限的宪法限制，并明确总统职位的职能和权限。

请愿书还呼吁召开全国人民会议，以进行民主宪法改革，并完善官员选举、监督和罢免机制。文件还特别提到保护讨论公共事务的机会。

文中称，取消宪法规定的总统和副总统职位任期限制令学生感到困惑和担忧。请愿书作者表示，国家稳定应建立在制度可预测性的基础上，而非依赖于一个人。

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台湾的反应

台湾陆委会主委邱垂正向台北记者表示，在他看来，每一位有良知的知识分子都会支持这一公开呼吁，无论其来源为何。他还表示，2017年两岸交流中断前，他与之交谈过的中国教授也对习近平终身担任国家主席持有类似异议。

邱垂正表示，当时学者认为，政治传统要求习近平推出接班人，而不是寻求额外任期。他还称，在中国共产党将权力集中于一名领导人周围后，知识分子纠正政治错误的可能性已完全消失。

2018年3月，习近平主导了宪法修正案的制定过程，这些修正案使他能够终身担任国家主席、巩固权力并削弱制度制约。自由亚洲电台报道称，无法确定这份呼吁是否发端于中国：Siyuan Lake BBS网站托管在韩国，且未提供作者的个人资料。与此同时，《自由时报》获得的截图显示，该请愿书至少发布在17个与中国大学相关的论坛上。

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