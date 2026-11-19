英国研究人员发现，频繁上夜班与心脏结构及心肌功能的轻微差异有关。据News-Medical报道，该研究发表在《European Heart Journal – Cardiovascular Imaging》期刊上。

超过4.2万人的数据

研究作者分析了UK Biobank前瞻性队列的数据，该队列纳入了42,671名男性和女性。研究开始时，参与者的平均年龄为52岁，1,322人报告称经常上夜班。分析未纳入研究开始时已患有心血管疾病的参与者。

心脏磁共振成像结果显示，经常上夜班的人，其心脏壁相对于主要泵血腔室的大小略厚，心脏腔室也略小。研究还发现，心肌收缩的一项指标存在轻微差异。与此同时，研究人员未记录到射血分数存在显著差异；射血分数是衡量心脏整体泵血功能的标准指标。

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血液指标的差异

频繁夜间工作还与某些血液生物标志物的差异有关。具体而言，参与者的DHA水平较低，DHA是一种与心脏和血管健康相关的omega-3脂肪酸；一些与高密度脂蛋白相关的指标也较低。与此同时，他们与甘油三酯和炎症相关的标志物较高。

郑州大学的研究作者Muwei Li强调，这项工作属于观察性研究，不能证明夜班会直接损害心脏。发现的差异是人群层面较小的平均指标，并不意味着所有夜班工作者都会患上心脏疾病或心力衰竭。

科学家指出，需要开展进一步研究，对夜班工作安排进行重复评估并进行心脏影像检查。他们还指出了局限性：UK Biobank的参与者主要是健康的欧洲血统志愿者，这限制了将研究结果推广至其他人群的可能性。

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