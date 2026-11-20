荷兰政府提出了一项到2030年发展国家国防技术和工业基础的计划。该计划已预留16亿欧元用于实施。该项目旨在将该国国防工业扩大40%，并将行业营收提高至约150亿欧元，Defense News报道。

优先事项包括一体化防空和导弹防御、基于数据的指挥与数字韧性、无人和自主系统，以及部队保障。政府指出，战争性质正在受到太空技术、电磁频谱、人工智能、网络手段、无人机和远程武器的影响而发生变化。

生产与供应

在总预算中，6亿欧元将用于工业生态系统和扩大生产规模，3.2亿欧元将用于国际合作，另有1.5亿欧元将用于提高供应链韧性。政府还预计，到2030年，国防工业收入中的国内份额将增长50%并超过100亿欧元，而出口预计将增长约25%。

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国防部计划从2027年起，在采购中更加重视产品和供应商的来源。自2028年第一季度起，将实施新的采购规则，考虑原材料和零部件的来源以及供应链透明度。

基金与研究所

为改善国防企业获得融资的渠道，国防部将与Invest-NL共同设立一项规模为2亿欧元的基金，用于国防和安全领域的军民两用企业。2028年还计划成立国家国防技术研究所。到2030年，其年度预算应增长至3.5亿欧元，其任务将是加快创新和扩大生产规模。

荷兰打算加强对具有战略重要性的国防企业的保护，以防止不受欢迎的收购和投资，以及敏感技术和专业知识的泄露。为此计划从2028年起引入额外的法律工具。该国还打算在优先领域与比利时、德国、法国、英国及北欧国家合作。

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