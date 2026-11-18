荷兰反对美国国会一项旨在加强限制向中国销售先进微芯片制造设备的倡议，其中包括荷兰公司ASML的产品。荷兰外交部称，华盛顿试图为荷兰企业制定规则是不可接受的，Politico报道。

围绕出口规则的争议

两党提出的《MATCH法案》建议给予包括荷兰和日本在内的美国盟友150天时间，使其在中国销售和维护先进芯片制造设备的限制措施与美国规则保持一致。如果未能做到这一点，或者这些国家未能显示进展，该法案规定美国商务部有义务单方面将美国出口管制扩大至从这些国家供应的设备。

荷兰外交部发言人表示，该法案的主要问题在于其域外性质。他表示，每个国家都独立负责其国家安全政策和出口管制，而域外措施违背了伙伴之间关系中的这一原则。

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ASML和供应商面临的风险

ASML是高精度光刻机的主要制造商，这些设备用于在硅晶圆上刻蚀图案。中国去年贡献了该公司近三分之一的营收，因此新的限制措施可能进一步缩小ASML在中国市场销售和维护设备的空间。

荷兰已于2023年对技术较不先进的深紫外光刻（DUV）系统实施出口管制。ASML尚未向中国供应其最先进的极紫外光刻（EUV）系统。《MATCH法案》可能将限制扩大至更多种类的DUV设备，并收紧其在中国的维修服务规则。

ASML首席财务官罗杰·达森此前警告称，进一步的限制可能加速中国开发竞争性技术。德国方面也对该法案表示担忧：德国蔡司为ASML机器生产高精度透镜和反射镜。

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