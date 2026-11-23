Naval Group已与荷兰公司Van Halteren Technologies签订合同，为Scorpène常规攻击型潜艇型号供应锚泊绞车。这是首份将Team Orka合作扩大至“荷兰潜艇能力替换”计划之外的潜艇领域合同，European Security and Defence报道。

Orka计划之外的合作

Team Orka由Naval Group领导。该团队包括一个荷兰企业网络，这些企业参与为荷兰皇家海军建造新型Orka级潜艇。

此次伙伴关系的扩展基于Naval Group在潜艇替换计划框架内与荷兰工业界建立的联系。根据与荷兰经济部签订的工业合作协议，Naval Group承诺支持与荷兰造船业开展长期合作和知识交流。

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绞车适配

去年，两家公司签署合同，为Orka级潜艇供应中央液压动力装置、食品冷却和冷冻系统，以及锚泊绞车和系泊绞盘。Van Halteren Technologies此前曾参与为荷兰皇家海军Walrus级潜艇开发液压系统。

Van Halteren Technologies首席执行官Izaak Weerman表示，为Orka设计的锚泊绞车已适配用于Scorpène潜艇。Naval Group荷兰分公司负责人Mark Donderwinkel表示，该合同证明了荷兰工业界的知识和经验对该公司国际项目的价值。

Naval Group将Scorpène描述为一款用于大深度和浅水深度作业的多用途低可探测性潜艇。其用途包括打击水面舰艇和潜艇、执行特种作战以及收集情报。

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