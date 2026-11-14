尼日利亚国家队在乌约以3比1战胜坦桑尼亚，取得2027年非洲国家杯预选赛胜利。前锋托卢·阿罗科达雷替补登场后梅开二度，阿尔哈桑·优素福则为主队攻入首球。据BBC体育报道。

阿罗科达雷中场休息后梅开二度

尼日利亚队在第2分钟便打开局面：优素福接阿德莫拉·卢克曼传球破门。坦桑尼亚队在比赛进行半小时后凭借阿方斯·姆桑加的进球扳平比分。

阿罗科达雷在中场休息后登场，并在第52分钟将威尔弗雷德·恩迪迪的低平传球送入球门，帮助主队再次领先。八分钟后，这名前锋接到摩西·乌索尔从左路送出的传球，打入尼日利亚队第三球。他以从狼队租借一个赛季的方式效力于阿贾克斯。

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小组形势

三场比赛过后，埃里克·谢勒的球队落后L组领头羊几内亚比绍1分。坦桑尼亚作为赛事决赛阶段的东道主国家之一，已经确保获得非洲国家杯参赛资格，而尼日利亚则在争夺该小组唯一的出线名额。

在其他预选赛中，利比亚客场以2比0战胜突尼斯；肯尼亚则在第90分钟扳平比分，与南非2比2战平。布基纳法索凭借埃洛希姆·卡博雷在第94分钟的进球，以1比0击败毛里塔尼亚；埃塞俄比亚则以1比0战胜莫桑比克。

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