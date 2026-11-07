世界公共关系论坛（WPRF）将于11月15日至22日在尼日利亚首都阿布贾举行，预计将有来自126个国家相关机构的代表出席。尼日利亚总统博拉·蒂努布将担任活动的主要东道主，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马将发表主题演讲。肯尼亚总统威廉·鲁托预计将以特别荣誉嘉宾身份参加，Premium Times Nigeria报道。

参与者和议程

全球公共关系与传播管理联盟主席贾斯汀·格林在阿布贾举行的论坛数字宣传活动期间介绍了参与者构成。据他介绍，世界银行、非洲联盟、国际刑警组织、世界海关组织和欧洲委员会的代表也预计将出席活动。

格林表示，来自不同国家的28多名高级专员、州长以及其他贵宾将参加论坛。论坛主题为“负责任的传播：世界之声”。

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负责任的传播

WPRF汇聚公共关系专业人士、传播专家、学者、政策制定机构代表及其他参与者，就该领域的趋势和挑战展开讨论。议题包括道德传播、公众信任、职业标准，以及新技术、社交媒体、虚假信息和不实信息传播对公共传播的影响。

尼日利亚公共关系协会主席艾克·内利亚库呼吁传播从业者，包括网红和年轻专业人士，为了该国的和平共处而遵守诚信和负责任传播的原则。他还呼吁协会成员和年轻专业人士积极参与论坛。

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