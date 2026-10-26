尼日利亚正与六个西非国家推动一项提案，拟在几内亚洋流与加那利洋流交汇区域的公海设立高度保护的海洋保护区。尼日利亚正通过西非BBNJ协调委员会推进这一倡议，Premium Times Nigeria报道。

尼日利亚《生物多样性公约》国家协调员西凯德·埃格布瓦洛在BBNJ First Movers活动上介绍了该国立场，该活动致力于实现全球30×30目标。该目标提出，到2030年保护全球至少30%的陆地和海洋区域。

区域协调

埃格布瓦洛表示，为有效保护海洋，各国必须共同行动，因为海洋生态系统及与之相关的生计并不受国界限制。几内亚洋流与加那利洋流的交汇区域对生物多样性、迁徙物种以及连接公海与国家水域的鱼类种群具有重要意义。

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这位尼日利亚代表强调，实现30×30目标不能仅仅停留在形式上划定受保护海洋的比例。她表示，海洋保护区网络必须具有生态代表性、相互连通并得到妥善管理。她指出，国家间合作将能够整合科研资源、交换海洋数据，并确定保护将产生最大生态效益的区域。

渔业、监管与融资

埃格布瓦洛还呼吁将海洋保护与渔业管理、粮食安全和沿海社区保护结合起来。在评估拟议区域时，尼日利亚考虑了对当地社区的食物、经济和文化具有重要意义的物种，包括小规模渔民、从事鱼类加工和贸易的女性以及其他海洋使用者的需求。

尼日利亚代表将监测、监管和执法列为该倡议的关键条件，其中包括联合监视、卫星监测、船舶移动数据交换以及与区域渔业组织的合作。她还指出，发展中国家需要获得资金、技术和能力建设支持，以落实联合国《BBNJ协定》——即关于保护和可持续利用国家管辖范围以外海洋生物多样性的协定。

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