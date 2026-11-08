尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）代表弗朗西斯·奥科贡表示，该机构近几个月拘留了涉嫌向该国走私毒品的南非公民。11月5日，他在阿布贾举行的安全部门简报会上还称，南非人据称协助贩毒集团将毒品从尼日利亚运往世界其他地区，《每日Maverick》报道。

海洛因和可卡因案件

9月，NDLEA报告称，来自南非的38岁杰西卡·安·威尔因走私5.75公斤海洛因在尼日利亚被判处25年监禁。她于7月在阿布贾恩纳姆迪·阿齐基韦国际机场被拘留：据该机构称，在该女子的行李中发现了14块海洛因。NDLEA称，她在检查期间试图利用自己3岁的儿子，以避免受到彻底搜查。

该机构还表示，威尔从柬埔寨经多哈抵达阿布贾。根据NDLEA的说法，她与其丈夫或伴侣共同参与了一个跨国贩毒网络。《每日Maverick》指出，威尔的伴侣可能于7月在南非被拘留。

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10月7日，另一名被确认名为Qhina Beauty的南非公民在拉各斯穆尔塔拉·穆罕默德国际机场被拘留。NDLEA表示，在她的两个旅行包中发现了36.65公斤可卡因，分装为30块。据该机构称，该女子原计划经多哈飞往南非，并向调查人员表示，若成功运送这批货物，她将获得2万兰特报酬。

又一起拘留

NDLEA称，10月，南非公民杰西·格巴舍在哈科特港机场被拘留。该机构称，她的行李中藏有近33公斤大麻。据该机构称，她从泰国经多哈飞行，并在讯问中提到此前曾通过其他非洲国家运输毒品。

奥科贡是在有关尼日利亚公民参与南非有组织犯罪和毒品交易的说法引发争议之际发表这些言论的。南非政府表示，截至2026年7月7日，已有500多名尼日利亚公民因各类违法行为案件进入该国刑事司法系统。

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