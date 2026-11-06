尼日利亚作家协会（ANA）呼吁尼日利亚联邦政府赋予经济改革“人性化维度”，因为该国许多居民正遭受经济困难和生活水平下降之苦。ANA主席乌斯曼·阿坎比于10月30日在阿布贾举行的该组织第45届国际大会开幕式上发表了这一声明，大会在马曼·吉亚·瓦察作家村举行，据Premium Times Nigeria报道。

阿坎比承认，政府正在进行他所说的大规模结构性改革，并致力于基础设施建设。同时，他强调，改革是否成功应主要以其对公民福祉的影响来衡量。这位协会主席表示，改革即使出于良好意图，也不应让民众感觉是在受到惩罚。

他说，当局必须重建公众信任，并让尼日利亚年轻人有理由相信会有更美好的未来。阿坎比还认为，民众福祉应继续作为国家政策的核心衡量标准之一。

安全与道路

ANA负责人呼吁联邦政府加大力度，应对该国的安全威胁。他说，作家和其他在道路上出行的人面临绑架、持械抢劫及其他威胁的风险。

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阿坎比提请关注该国内陆地区道路状况不佳的问题，包括毁坏的桥梁和失修的道路。他指出，除拟建的沿海和边境公路外，还应更加重视连接农场与市场、村庄与城市的道路。

2027年选举前的声明

随着2027年大选筹备工作的推进，这位协会主席还警告政治人士及其支持者不要采取挑衅性行为。他呼吁政治进程参与者保持克制，以免选举竞争演变为敌意或暴力。

ANA大会的主题是“文学、安全与尼日利亚在世界中的地位”。阿坎比表示，安全威胁不仅影响人们的生活和生计，也限制创造力和智力发展。他说，在这种条件下，农民难以到达田地，商人难以安全出行，儿童难以上学。

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