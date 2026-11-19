美国国立卫生研究院（NIH）旗下的美国国家老龄研究所拨款4300万美元，用于在五年内扩大一项关于遗传性早发性阿尔茨海默病的国际观察性研究。该笔资金将用于由密苏里州圣路易斯华盛顿大学医学院协调的显性遗传阿尔茨海默病网络观察研究项目。正如News-Medical报道，这笔资金将使研究参与者人数增加一倍成为可能。

对遗传性疾病形式的研究

DIAN网络于2008年启动。自那以后，已有750多名来自存在罕见基因突变家庭的人被纳入观察，这些突变会导致阿尔茨海默病在年轻时发病。如果父母一方携带这种突变，每个孩子都有50%的概率遗传该突变。几乎所有突变携带者最终都会患上痴呆症，通常在40至50岁时出现。

参与者接受相同的记忆测试、脑部扫描以及血液和脑脊液检测。研究人员将遗传了该突变的人群数据与未遗传该突变的亲属指标进行比较。约四分之三的参与者在加入项目时没有症状，这使得观察疾病的早期无症状阶段成为可能。

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支持预防性试验

该网络主任、神经病学教授埃里克·麦克戴德表示，这类家庭中症状出现年龄的可预测性，使得研究人员能够在记忆障碍出现前20年或更早追踪疾病的发展。他指出，这种遗传性形式的生物学过程与更为常见的晚发性阿尔茨海默病相似。

该观察项目还在Knight Family DIAN Trials Unit的临床试验中充当比较组，参与者在那里接受实验性药物。另一项国际预防性试验正在研究，一种靶向淀粉样蛋白的药物能否防止距离预计症状出现时间最多25年的人群形成淀粉样斑块。

新资金还包括在拉丁美洲拓展工作、研究即使超过预计症状出现年龄仍未出现症状的突变携带者，以及对接受抗淀粉样蛋白免疫疗法的参与者进行长期随访。

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