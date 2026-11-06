美国国立卫生研究院（NIH）的研究人员发现，血浆中两种全氟和多氟烷基物质（PFAS）水平较高，与雌激素受体阴性（即ER阴性）乳腺癌发病率较高存在关联。这两种物质为全氟辛酸（PFOA）和全氟辛烷磺酸（PFOS），News-Medical报道。

研究结果

科学家测量了在参与者被诊断出癌症前数年采集的血液样本中17种PFAS的水平。PFOA水平最高的参与者，其ER阴性乳腺癌发病率比该物质水平最低的组别高67%。对于PFOS，发病率高出93%——接近两倍。

这些数据反映的是研究组之间的相对差异，而不是个人患癌的概率。同时，研究人员未发现PFOA和PFOS水平与乳腺癌总体风险之间存在明确关联。

研究涵盖哪些人群

该分析基于由NIH国家环境健康科学研究所开展的Sister Study数据。主要研究纳入了50,884名来自美国和波多黎各、年龄为35岁至74岁的女性，她们于2003年至2009年间入组。在参与研究时，她们均未被诊断出乳腺癌，但每人都有一名患有此病的亲生或同父异母、同母异父姐妹。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在PFAS分析中，研究人员纳入了后来患上乳腺癌的1,609名女性，以及由2,269名参与者组成的对照组。结果发表在《Journal of Clinical Oncology》期刊上。

为何研究这种类型的肿瘤

ER阴性肿瘤没有可使雌激素促进癌细胞生长的受体。与对雌激素敏感的肿瘤相比，这类肿瘤通常更具侵袭性，且与较差的结局相关。作者推测，PFAS可能通过非激素性生物学机制影响风险，包括基因活性或免疫系统的变化，但研究未检验这些机制。

PFOA和PFOS属于PFAS类物质，常被称为“永久化学物质”，因为它们在环境中难以分解，并可在人体内存留多年。这些化合物的使用已在很大程度上停止，并被新型PFAS取代，因此科学家呼吁对与替代品相关的潜在风险进行单独评估。

关注我们在