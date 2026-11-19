据Decision Desk HQ预测，在美国，共和党籍联邦众议员尼克·贝吉奇将赢得代表阿拉斯加州的联邦众议院第二个任期。他代表该州在国会下院的唯一一个选区。

据《国会山报》报道，Decision Desk HQ预测贝吉奇将获得51.35%的选票，而其最接近的对手、无党派候选人比尔·希尔将获得48.65%。民主党人支持希尔。

参选者

民主党人埃里克·哈夫纳和自由意志党候选人詹姆斯·麦克德莫特也参加了这场四人角逐的普选。民主党人马特·舒尔茨在初选前结束了竞选，他表示“民主本身正受到威胁”，并呼吁支持者支持希尔。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

在夏季无党派初选后，阿拉斯加州民主党也支持希尔，而非哈夫纳。该媒体报道称，哈夫纳与该州没有关联，并被关押在纽约。

该席位的历史

贝吉奇于2024年击败民主党人玛丽·佩尔托拉，为共和党赢得该席位。阿拉斯加州传统上被认为是共和党占优势的州，但选民此前也支持过无党派候选人和温和派民主党人。尤其是，无党派人士比尔·沃克于2014年当选州长，而佩尔托拉在2022年赢得联邦众议院特别选举，随后又赢得一个完整任期。

关注我们在