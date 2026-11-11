美国旧金山一家法院判处技术顾问尼马·莫梅尼因二级谋杀Cash App创始人鲍勃·李而服刑16年至终身监禁。现年42岁的莫梅尼自2023年4月底因李死亡案被拘留以来，一直被关押在旧金山县监狱，《卫报》报道。

量刑听证会上的发言

两名男子的亲属以及莫梅尼本人在量刑听证会上发言。死者的女儿斯考特·李在父亲遇害时14岁，她告诉法官，父亲去世后，她的世界被摧毁了。她表示，莫梅尼夺走的不仅是她的父亲，也是她最好的朋友。

被定罪者的母亲马赫纳兹·塔亚拉尼呼吁法院考虑她儿子的一生，而不只是他的罪行。莫梅尼道歉，并表示他从未打算给任何人带来痛苦或伤害。

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案件情况

鲍勃·李创建了移动支付服务Cash App，在去世时担任加密货币公司MobileCoin的产品主管。他于2023年死亡，在美国科技行业引发广泛关注。

检方称，莫梅尼因李将其妹妹哈扎尔·埃利亚斯尼亚介绍给一名毒贩而对李感到愤怒。根据埃利亚斯尼亚的说法，该男子给了她GHB和其他毒品，随后对她实施了性侵犯。检方表示，2023年4月4日，莫梅尼将李带到海湾大桥下一个偏僻地点，用妹妹厨房里的刀刺伤他，并将他留下等死。

在审判期间，莫梅尼坚持称自己是在正当防卫。他称，在发生争吵后，李据称先持刀袭击了他。经过一周的审议，陪审团认定莫梅尼犯有二级谋杀罪。

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