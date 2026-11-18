德国和奥地利呼吁将TikTok的欧洲业务从中国公司字节跳动的控制下剥离，并交给欧洲所有者。柏林和维也纳表示，这将有助于保护用户数据并限制中国对该社交网络的影响，Politico报道。

借鉴美国经验

该倡议由德国文化事务国务部长沃尔弗拉姆·魏默和奥地利数字事务国务秘书亚历山大·普勒尔提出。该倡议效仿美国事态发展：美国总统唐纳德·特朗普去年促成TikTok美国业务的剥离。中国的字节跳动保留了新美国公司约20%的股份。

这位美国总统最初以国家安全考量为由支持这一举措。德国和奥地利官员目前为欧洲提出类似做法。

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关于民主风险的声明

魏默和普勒尔在联合声明中强调，TikTok在欧盟约有2亿用户，并在塑造公众舆论和公众参与方面发挥重要作用。该平台在选举期间所发挥的作用已在欧盟《数字服务法》框架下接受审查。数据保护机构也因TikTok将欧洲用户数据传输至中国而对其处以罚款。

官员们称TikTok是对民主社会的明显威胁。他们认为，解决这一问题应从字节跳动开始，因为该公司以中国利益为导向，而且中国国家获取数百万欧洲用户数据的可能性至今仍不明确。

该声明在布鲁塞尔文化部长会议前夕发布。魏默和普勒尔呼吁其他欧盟国家加入该倡议，但未说明TikTok的欧洲所有权结构具体可能如何安排。TikTok公司未回应置评请求。

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