德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔与卡塔尔埃米尔谢赫塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼在德国柏林会晤期间，讨论了在中东建立新地区安全架构的前景。据阿纳多卢通讯社报道，消息援引双方的联合声明。

卡塔尔埃米尔在博尔西格别墅受到军礼欢迎。在一对一会谈后，施泰因迈尔和阿勒萨尼与各自代表团举行了会谈。

涉及伊朗的冲突与霍尔木兹海峡

主要议题包括双边关系、为结束涉及伊朗的冲突所作的外交努力，以及霍尔木兹海峡的局势。联合声明指出，德国总统就该文件所称伊朗发动的不正当袭击向卡塔尔表示声援。

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两国领导人还讨论了结束冲突以及解除霍尔木兹海峡封锁的途径。双方还分别讨论了对话、建立信任和建立新的地区安全体系的中长期机会。

会议提议

施泰因迈尔向卡塔尔埃米尔提出召开中东安全与合作会议的构想。双方同意继续就这一提议交换意见。

阿勒萨尼邀请德国总统参加将于12月5日至6日举行的多哈论坛，以便与该地区其他有关方面讨论这项倡议。德国和卡塔尔还确认，有意加强基于共同经济和安全利益、国际法以及和平解决冲突的伙伴关系。

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