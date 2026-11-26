德国正准备在2027年扩大叙利亚人自愿返回计划。据阿纳多卢通讯社报道，援助金额可能提高至每名成年人8000欧元，该报道援引德国《图片报》的消息。德国政府尚未正式确认新的支付金额。

德国联邦内政部正在审查2027年自愿返回的财政援助制度。该计划 предусматривает简化咨询、加快程序并提高透明度。目前，一个四口之家最多可获得3600欧元，另可报销机票费用。

返回人数少于当局预期

根据《图片报》引用的数据，2026年1月至10月期间，共有5468名叙利亚人在国家支持下返回叙利亚。另有约3000人在没有财政援助的情况下离开。拟议中的改变旨在增加自愿离境人数，而这一人数迄今未达到政府目标。

德国总理弗里德里希·默茨曾多次表示，柏林将鼓励在2011年叙利亚内战爆发后抵达德国的叙利亚人返回并参与该国重建。今年3月，默茨在与叙利亚总统艾哈迈德·沙拉举行的联合新闻发布会上表示，预计目前居住在德国的叙利亚人中约80%将在未来三年内返回叙利亚。同时，他指出，希望留下的、已良好融入社会的叙利亚人将被允许留下。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

叙利亚住房与直飞航班

德国还计划支持叙利亚的住房项目。国有开发银行KfW将从联邦预算中拨款2000万欧元，用于修缮或建设约1500套住房，供预计1万名返回者使用。该项目计划于2027年至2029年实施。

德国国际合作机构GIZ于2月在大马士革遭受战争破坏的朱巴尔区启动了一项试点项目。该项目旨在帮助保障住房和财产权利，其中包括为返回者及有财产主张者设立咨询中心。

据《图片报》消息，德国与叙利亚之间的直飞航班也可能促进自愿返回。欧翼航空计划从2027年1月起每周一运营从汉堡出发的航班，单程票价约为200欧元。该月还计划开通从柏林、杜塞尔多夫和斯图加特出发的额外每周航班。

官方数据显示，德国约有128万名具有叙利亚移民背景的人士。其中约30%拥有德国国籍，另有29.2万人处于补充保护之下。

关注我们在