德国将无法实现2030年和2040年气候目标——Tagesschau

德国将无法实现其2030年和2040年气候目标，并且还面临无法完成最终目标——在2045年前实现气候中和的风险。气候问题专家委员会于5月得出了这一结论；智库Agora Energiewende的最新数据也指向这一点，Tagesschau报道。

据该媒体报道，该国温室气体排放量下降得不够快。环保和自然保护组织将此与总理弗里德里希·默茨政府以及经济部长卡塔琳娜·赖歇的政策联系起来。

对政府政策的批评

批评人士尤其提到燃油折扣、德国政府在布鲁塞尔为取消计划中的内燃机禁令而进行的努力，以及计划推迟实施欧洲甲烷排放监管。他们还指出，《建筑现代化法》允许在2045年后继续使用燃油和燃气供暖——这是他们的说法。

正在联邦议院讨论的《可再生能源法》改革也引发担忧。Tagesschau认为，该改革可能减缓风能和太阳能的发展。New Climate Institute气候学家尼克拉斯·赫内表示，他看不到政府为遏制气候变化采取足够行动，而当前的决定在他看来可能会在未来增加排放量。

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电网和储能设施

在施瓦本山地的贝格许伦，约有2000人居住，当地社区生产的“绿色”电力约为其消费量的六倍。当地设有风力发电设施、公共和私人屋顶上的太阳能电池板，以及一个能源合作社。

然而，由于官僚主义障碍，一名投资者未能实施一项用于储存多余电力的大型电池储能项目。贝格许伦市长卢卡斯·瓦尔特指出，投资者主要抱怨电网扩张缓慢，以及《可再生能源法》改革具体参数的不确定性。

9月，环境部长卡斯滕·施奈德提出了德国逐步淘汰煤炭、石油和天然气的计划。同时，绿色和平组织表示，施奈德在政府内部没有足够支持来推行有效的气候政策。

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