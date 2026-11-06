德国联邦议院批准再次推迟按动物饲养条件对肉类进行强制性国家标签标注的启动时间。该制度此前已被推迟至2027年1月1日启动，如今计划于2027年10月1日实施，Der Spiegel报道。

该决定由执政联盟所属议会党团投票通过。给出的原因是，需要更多时间落实联合执政协议所规定的制度改革。

第三次推迟启动

德国上一届政府于2023年在数次未能引入此类制度后，通过了有关国家标签的法律。该标签旨在向消费者说明农场中动物的饲养条件。

该制度最初计划于2025年8月1日针对超市中的猪肉启动。此后，启动日期已是第三次被推迟，其中包括应联邦各州的要求。

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该制度设有五个类别，从符合依法规定最低标准的“圈养”级别，到“有机”类别。自2019年以来，零售连锁店一直对猪肉、牛肉和禽肉采用具有相同级别的自愿性自有标签。

欧盟委员会的异议

政府计划将标签制度不仅扩大至超市，也扩大至餐馆。政府还希望将进口肉类纳入强制性制度，而目前该要求仅适用于国内生产的产品。不过，欧盟委员会对这一做法提出了异议。

社会民主党代表延斯·贝伦斯表示，额外期限将使与欧盟委员会的对话得以继续。基督教民主联盟代表克里斯蒂娜·施通普强调，若不将外国产品纳入其中，竞争将被扭曲，并损害德国生产商的利益。

动物保护组织Vier Pfoten批评了新的延期，同时支持保留该标签制度。该组织呼吁消除其缺陷，并更清楚地说明动物饲养类别背后的标准。

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