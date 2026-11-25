德国计划在2027年拨款1394亿欧元用于国防，比2026年计划的金额增加312亿欧元。预算委员会已批准相关计划，该计划将提交议会表决，阿纳多卢通讯社报道。

国防开支将增加

总额将包括常规国防预算中的1097亿欧元，以及2022年设立的联邦国防军特别基金中的296亿欧元。这些数字已考虑预算委员会作出的调整。

计划拨出超过600亿欧元用于军事采购。这些资金将用于飞机、装备和基础设施，这是柏林为实现北约更高国防开支目标所采取方针的一部分。

援助和联合国会费将被削减

与此同时，德国发展部2027年的预算预计将从2026年的100.5亿欧元降至95.8亿欧元，减少约4.7亿欧元。

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计划用于双边国家合作、危机解决和重建的资金将减少。与危机相关的支出预计将下降近40%。

计划通过发展部缴纳给联合国及其他国际组织的会费，将从2026年的5.159亿欧元降至2027年的4.427亿欧元。在外交部预算中，德国对联合国的缴款预计将从5.172亿欧元降至3.095亿欧元，而支付给联合国和国际组织的款项总类别将从8.878亿欧元降至6.8亿欧元。

部分下降可归因于联合国维和行动通常采用的三年付款安排：德国在2027年只需支付相关缴款的50%。

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