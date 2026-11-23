德国政府计划每月向每名6岁至18岁儿童和青少年的投资账户转入10欧元。Frühstartrente计划，即“早期起步养老金”，旨在鼓励长期养老储蓄，并部分减轻国家养老金体系的压力，德国之声报道。

该计划将如何运作

此类账户中的资金在达到退休年龄前不得使用。目前的计划 предусматривает将储蓄转入私人养老金账户的可能性。投资收益在积累期间无需缴税，只有在提取资金时才征税。

根据政府测算，国家在12年内缴纳的1440欧元，按平均年回报率7%计算，到个人退休时可能增长至约5.3万欧元。父母和亲属也可以向账户追加资金。若每月额外缴纳50欧元，储蓄总额可能达到30万欧元。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

人口压力与经济学家的批评

由于人口老龄化和低出生率，德国养老金体系面临日益加重的负担。20世纪60年代，每名退休人员对应6名缴费者，而如今仅有2名。LBBW银行估计，生育率为每名女性1.32个孩子，劳动年龄人口因人口结构变化每年减少约1%。

为支付养老金，国家每年向法定养老保险体系投入超过1230亿欧元，接近联邦预算的四分之一。慕尼黑工业大学教授阿克塞尔·伯施-祖潘认为，由于复利效应，及早开始储蓄是合理的，但该计划本身无法解决养老金模式的系统性问题。

经济学家还警告称，国家缴款可能会更多地帮助有能力追加投资的富裕家庭。Ifo研究所批评该方案是分配资金，而国家随后又通过税收收回这些资金。与此同时，政府表示，该计划将让所有儿童无论家庭富裕程度如何，都能在资本市场获得起步机会，并促进金融素养。

关注我们在