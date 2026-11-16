德国计划从2027年初开始为私人养老储蓄的养老投资账户提供国家支持。新机制将成为新合同中Riester-Rente的法律替代方案，并鼓励人们在资本市场投资资金，包括投资于全球多元化的交易所交易基金。

据Tagesschau报道，根据德国联邦银行的数据，德国居民超过3.5万亿欧元的储蓄存放在活期账户中，或仅通过定期存款和储蓄存款获得极低收益。卡塞尔大学金融专家克里斯蒂安·克莱因指出，全国只有五分之一的居民投资股票市场。

国家对缴款的补贴

根据联邦政府的数据，如果年度缴款不超过360欧元，国家将为每储蓄1欧元补贴50欧分。对于超过该金额且不超过1,800欧元的缴款，计划每欧元补贴25欧分。在缴纳相应金额的条件下，最高基本国家支持每年将达到540欧元。

有子女的家庭每名子女还可额外获得300欧元。Finanztip网站的养老储蓄专家克里斯托夫·霍梅尔认为，新账户主要面向打算长期提高未来养老金的人群。

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在收益与保障之间选择

参与者可以选择收益潜力更高的模式，包括投资于持有全球多元化股票的ETF，或选择保障型产品。同时，克莱因警告说，返还投资资金的保障会降低预期收益，进而降低未来养老金金额。

在克莱因领导下进行的一项涵盖逾千名参与者的调查中，四分之三的受访者表示，他们可以设想通过这类养老账户进行投资。与此同时，超过半数希望获得每一欧元投资本金全额返还的保障。

现有的Riester-Rente合同可以继续缴款：未规定自动取消或转入新体系。不过，从2027年起将无法按照旧模式签订新合同。政府还计划推出自己的标准投资账户，但其参数和启动日期尚未确定。

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