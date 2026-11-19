德国正在推动将对乌克兰的长期融资纳入下一份为期七年的欧盟预算，以便未来筹集资金不会被单一国家单方面阻止。Politico Europe报道，该报道援引熟悉预算谈判的官员的话称。

柏林提议向欧盟提供额外的财政储备，用于筹集贷款支持基辅，这将超过欧盟委员会已经提议为乌克兰安排的1000亿欧元。该机制将使未来能够筹集资金，而无需立即批准大额支出。

投票机制

通过下一份欧盟多年期预算及相关机制将需要成员国一致支持。同时，德国希望此后关于为乌克兰筹集资金的决定以合格多数票通过。Politico Europe的一名消息人士表示，这将使单个政府更难阻止对基辅的支持。

据该媒体称，这项倡议可能遭到匈牙利、捷克和斯洛伐克的反对，这些国家要求拥有不参与资助对乌克兰援助的选择。该问题正在计划于11月26日至27日举行的欧盟特别峰会前讨论。

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柏林的要求

德国总理弗里德里希·默茨在致欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔的信中，将柏林对新欧盟预算的支持与2027年再为乌克兰筹集450亿欧元，以及确定自2028年起的财政前景联系起来。德国是欧盟预算的最大缴款国，该预算总额为2万亿欧元。

一名欧盟委员会代表告诉Politico Europe，现有贷款的利息支付可能需要超过400亿欧元。这将占七年期预算中为乌克兰提议的1000亿欧元的很大一部分，并可能在满足当前需求后产生追加融资的需要。

德国官员还担心，对较小国家的豁免可能为较大国家开创先例。报道提到，法国国民联盟领导人玛丽娜·勒庞可能在计划于4月举行的法国总统选举中获胜。

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