德国政府提议在欧盟层面引入一项新机制，由生成式人工智能提供商向权利人支付报酬。该机制涉及AI生成与人类创作作品形成竞争的文本、音乐或视频的情形。Tagesschau报道称，这是德国政府为欧盟版权问题磋商提出的立场。

通过集体管理组织支付款项

按照德国政府的设想，权利人应获得因在欧盟使用AI系统所创造附加价值中的公平份额。资金计划通过集体权利管理组织向权利人发放。

免费提供其作品用于训练AI模型的权利人将有资格申请此类付款。反对将其作品用于训练系统的人，仍可与AI提供商协商单独的许可协议。

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保护媒体与统一规则

德国政府还关注了AI系统的运行方式：这些系统在互联网上搜索最新媒体材料，进行分析，并在自身回答中简要概述。政府认为，这可能导致媒体公司失去网站访问者，进而损失广告和订阅收入。文件强调，有必要确保媒体的经济可持续性，维护多元化以及观点的多样性。

德国希望，欧盟市场上所有AI模型提供商，无论模型在何处训练，都确认遵守欧洲版权法。同时，还提议简化权利人拒绝将作品用于AI训练的程序，以及核查此类拒绝是否得到遵守。与此同时，德国政府警告称，新规则可能提高基础AI模型的成本，或限制其可获得性。

德国和另外14个欧盟国家此前呼吁欧盟委员会尽快提交一项立法提案，以在AI时代加强版权保护。欧盟委员会2027年第二季度工作计划中安排了一项也将涉及版权的立法方案，但其具体内容尚未确定。

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