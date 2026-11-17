在德国柏林，德国国家队在欧国联比赛中以5比0大胜荷兰队，获得A2组第一并晋级赛事四分之一决赛。据Channel NewsAsia报道，弗洛里安·维尔茨梅开二度，主队的五个进球中有四个是在下半场18分钟内打进的。

比赛进程

荷兰队本有机会首开纪录，但多尼尔·马伦在近距离头球攻门时高出横梁。另一端，德里·舍尔汉特先是击中立柱，随后在第41分钟从左路内切，将球送入球门上角。这是这位24岁的弗赖堡边锋为国家队打进的首粒进球。

第60分钟，维尔茨在禁区外左脚射门，皮球击中远门柱后入网，将德国队的领先优势扩大一倍。五分钟后，尼科·施洛特贝克头球接布莱恩·格鲁达开出的任意球破门。第71分钟，格鲁达助攻维尔茨；第77分钟，在舍尔汉特再次击中立柱后，格鲁达自己取得进球。

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小组形势

德国、荷兰和希腊均以11分结束小组赛。希腊凭借乔治奥斯·马苏拉斯在第69分钟的进球，主场1比0战胜塞尔维亚。荷兰获得第二名并晋级，希腊排名第三，塞尔维亚一分未得。

德国队的第五粒进球凭借交锋比赛中的净胜球优势确保了他们获得第一名。对荷兰队而言，这是自哈维·埃尔南德斯8月被任命为主教练以来的首场失利。荷兰国家队上一次在国际比赛中以五球差距失利是在1959年，当时西德在科隆以7比0战胜荷兰。

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