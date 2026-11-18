德国政府决定提名普林斯顿大学教授马库斯·布伦纳迈尔担任欧洲中央银行首席经济学家。政府副发言人施特芬·迈尔宣布了联邦内阁的决定，Tagesschau报道。此前，财政部长拉尔斯·克林拜尔提议提名这名57岁的学者。

在金融和货币政策领域的经验

布伦纳迈尔是美国普林斯顿大学经济学教授。他在巴伐利亚州兰茨胡特长大，并在雷根斯堡学习经济学。他的研究兴趣包括金融市场、货币政策和宏观经济稳定。

这位学者还拥有在经济和金融政策咨询机构任职的国际经验，其中包括国际货币基金组织、纽约联邦储备银行和德国联邦银行。德国政府称他是一位杰出的经济学家。

德国商业银行首席经济学家约尔格·克雷默称布伦纳迈尔为国际公认的专家，并指出其研究处于金融市场与货币政策的交叉领域。克雷默还认为他是以稳定为导向的货币政策的支持者。

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2027年可能接任

欧洲央行首席经济学家负责准备欧洲央行管理委员会关于利率和战略的决定，并参与制定欧洲货币政策的基础。目前该职位由爱尔兰人菲利普·莱恩担任。布伦纳迈尔可能在2027年年中接替他。

此次提名是欧洲央行领导层更广泛更新的一部分。该行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，打算于2027年2月7日提前离任，尽管她的任期原本应持续到同年10月底。荷兰前央行行长克拉斯·克诺特和国际清算银行负责人巴勃罗·埃尔南德斯·德科斯被列为其职位的候选人。法国表示更倾向于埃尔南德斯·德科斯。

布伦纳迈尔的最终任命并非得到保证。欧元区国家的国家元首和政府首脑将与欧洲议会和欧洲央行管理委员会协调人事决定，不同国家代表之间的职位分配也发挥作用。

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