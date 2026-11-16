德国提议允许归还海上风电场用地——Tagesschau

德国经济部提议一次性允许能源公司自愿归还用于建设海上风电场的个别地块。该倡议将被纳入计划对《海上风能法》作出的修订，Tagesschau报道。

该提议涉及2023年至2024年拍卖出售的地块，这些地块在竞拍前未经联邦海事和水文局的前期勘测。原计划在这些场址建设总装机容量为9.5吉瓦的风电场——几乎是该国目前海上风电装机容量的两倍。

归还地块的条件

企业可在明年初的数周内行使归还项目的选择权。已支付的预付款和担保金将不予退还，每个项目的金额均达数亿欧元。与此同时，企业的前期研究费用将获得补偿；据该媒体消息人士称，补偿金额可能达到约900万欧元。

之后，这些地块计划再次进行拍卖，并在五年内开发。归还项目的公司将不能再次竞标同一地块。

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延期付款与电网问题

对于决定继续推进项目的开发商，该部规定可延期支付数十亿欧元的许可证费用。这将使其能够先从发电中获得收入，之后再支付大额款项。

风电场并网延误仍是该行业面临的问题。开发商只有在具有约束力的保证并网期限被违反时才能要求赔偿。然而，对于目前存在疑问的项目，尚未确定此类日期，而且在两年多的规划期间，并网期限曾多次推迟。

BP、道达尔能源、RWE、EnBW和Luxcara表示，由于成本上升和并网期限推迟，许多项目的经济基础已显著恶化。该行业还要求将海上风电场的标准运营期限从25年延长至35年，但这项规定目前尚未纳入关键条款文件。

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