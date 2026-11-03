德国计划在联合国维和任务UNIFIL于2026年底结束后继续保持在黎巴嫩的存在。德国国防部副部长尼尔斯·施米德表示，柏林将继续培训和支持黎巴嫩军方人员，包括在海事领域提供支持。

据《The National》报道，联合国安理会于2025年8月最后一次延长了UNIFIL的授权期限，至2026年12月。此后，该任务将开始有序撤出人员。UNIFIL成立于1978年，在黎巴嫩南部开展行动：监测分隔黎巴嫩和以色列的蓝线沿线局势，并帮助黎巴嫩军队将国家权力延伸至该国南部。

未来的存在形式

施米德表示，可能的后续国际任务的形式尚未达成一致。欧洲国家正在讨论，该任务将依据新的联合国授权开展工作，还是在欧盟框架内运作。意大利、法国和西班牙在这些磋商中发挥主导作用，其他欧洲国家也将加入。

德国不计划向黎巴嫩派遣地面部队。其贡献仍将集中在海事方向。柏林多年来一直参与UNIFIL的海上组成部分，包括培训和支持黎巴嫩海军。该任务的海上部队中有一艘德国护卫舰服役，这一组成部分由一名德国指挥官领导。

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对黎巴嫩军队的支持

施米德还表示，德国已向黎巴嫩政府保证将继续支持该国军队，并强调国家必须是唯一负责安全的主体。他呼吁贝鲁特继续解除武装团体和非国家行为体的武装。

黎巴嫩已承诺解除非国家团体的武装，其中包括真主党。与此同时，由于该组织的军事力量、伊朗的支持以及黎巴嫩军队能力有限，这些努力多次停滞。黎巴嫩官员还表示，以色列军人驻留在该国南部，妨碍了军队完成在当地的部署。

此外，欧盟外交部长于10月同意设立一项为期三年的民事—军事任务，为黎巴嫩武装部队和内部安全部门提供咨询和培训支持。这一倡议不会取代UNIFIL，也不会接管其在黎巴嫩南部的维和和监测职能。

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