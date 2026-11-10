德国反情报部门警告高管警惕“蜜罐陷阱”——《明镜周刊》

德国联邦宪法保卫局警告政界和商界领导人警惕所谓“蜜罐陷阱”的风险，外国情报机构可能利用此类手段从事间谍活动。这是指与潜在目标建立私人关系，以制造可能令其受损的局面。

据《明镜周刊》报道，该机构表示，此类行动的对象会被系统性筛选和研究。随后，他们可能受到施压，或被诱使进行有意识或无意识的合作。

围绕英伟达的事件

此次警告的起因是有关英伟达负责人黄仁勋与一名女企业家存在婚外关系的信息。据媒体报道，美国当局认为，她可能与中国情报机构有联系。中国否认了可能派遣一名疑似特工针对黄仁勋的指控。

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德国联邦议院议会情报机构监督委员会主席马克·亨里希曼向《商报》表示，中国情报机构可能试图与德国公司管理层建立联系。他说，致力于关键技术的德国企业和研究机构是外国情报机构颇具吸引力的目标。

对中型企业的风险

图林根州宪法保卫部门负责人施特凡·克拉默认为，中国情报机构也对德国高级管理人员及其私人圈子感兴趣的可能性非常高。他强调，情报活动的目标不仅可能是企业数据，也可能是领导企业的人。

克拉默表示，这一威胁不仅涉及DAX股票指数中的大型企业。创新型中型企业尤其可能成为有吸引力的目标，它们往往是在狭窄技术细分领域的全球领先者。他建议，如果新认识的人过快试图建立信任关系、表现出过度的个人兴趣、承诺不寻常的商业优势，或反复询问超出商业接触目的的信息，应保持警惕。

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