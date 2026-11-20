德国百货连锁店 Galeria 计划关闭位于柏林选帝侯大街、科隆霍厄大街和慕尼黑罗特克罗伊茨广场的门店。这一决定将影响约400名员工，Tagesschau报道。

关闭原因

三家门店的租赁合同将于2027年春季到期，临时破产管理人弗兰克·克贝库斯表示。他称，公司在柏林和慕尼黑未能与新的房地产所有者达成协议。克贝库斯认为，科隆的百货商店规模过大，难以实现盈利运营。

10月初，Galeria 在六年内第四次申请破产。目前83家分店仍在继续营业，但作为程序的一部分，其盈利能力正在接受审查。除整体经济形势外，公司将高昂的租金和物业维护成本列为主要问题之一。

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可能进一步缩减

据熟悉情况的 dpa 消息人士称，Galeria 可能关闭目前超过半数的门店，仅保留30至40个地点。Handelsblatt 和 Süddeutsche Zeitung 也报道称，一份可能关闭门店的名单将于12月底前公布。据其报道，该名单依据是咨询公司 Roland Berger 为潜在投资者准备的一份内部文件。

Handelsblatt 写道，在截至9月底的2025/26财年中，Galeria 的净亏损为2.48亿欧元。Süddeutsche Zeitung 报道称，11月前两周，营业收入同比下降9.6%，毛收入下降13.7%，尽管公司试图通过折扣刺激销售。

该公司正在寻找新所有者。提交非约束性报价的截止日期已于周四到期，根据现有信息，潜在买家的数量可能达到20家。公司希望在12月底前找到新所有者。Galeria 目前拥有11,250名员工，他们在此之前将获得与破产相关的款项。

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