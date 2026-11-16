在德国，联邦情报局（BND）正在研究其前雇员曼弗雷德·D.多年来可能如何将包括机密文件在内的文件带出该机构。据Tagesschau报道，调查人员从前BND局长奥古斯特·汉宁处查获了超过2000份文件。

德国联邦总检察院怀疑曼弗雷德·D.多年来一直向其前上级提供该机构的秘密材料。调查认为，汉宁可能在其咨询业务中使用了这些信息。调查人员还在核查有关BND内部数据可能流向境外的怀疑。汉宁的律师否认这些说法。

可能存在的安全漏洞

据WDR、NDR和《南德意志报》报道，BND正在研究曼弗雷德·D.利用该机构局长私人助理特权的可能性。经许可，他可以在晚上使用管理层的车辆回家。安全部门消息人士称，此类车辆驶离该机构场地时几乎不受检查。

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内部调查还在研究相关信息：曼弗雷德·D.多次将装在包中的打印文件交给BND负责人身边的保安人员。保安人员可能无需接受常规检查便可通过检查站。作为多位该机构局长的助理，他可以访问管理层的电子邮箱和日历，也可以打印机密材料以准备工作文件夹。

议会审查

曼弗雷德·D.目前被羁押，是否提出指控的决定尚未作出。他的律师未回应记者的问询。BND表示，原则上不会公开评论可能涉及情报活动的问题，也不会评论人事事务。

在汉宁和曼弗雷德·D.被拘留后，联邦议院议会监督机构启动了一项特别审查。监督人员可以查阅BND文件、询问工作人员并索取信息。曼弗雷德·D.曾担任四任BND负责人助理，2025年秋季被调往普拉赫，此后不久退休。此外，该机构正在核查他的公务差旅费用报告，包括他据称以公务出差名义报销的周末柏林至慕尼黑之间的商务舱航班。

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