德国中央制裁执法机构正在调查，Deutsche Treuinvest-Stiftung是否可能向俄罗斯寡头彼得·奥列格维奇·阿文付款。阿文自2022年以来一直受到欧盟制裁。Tagesschau报道称，此事援引了NDR、WDR和《南德意志报》的联合调查。10月初，该机构向该基金会发出问询，询问可能向阿文进行的转账。

120亿欧元养老金资产

Deutsche Treuinvest-Stiftung与DWS关系密切，后者是一家资产管理公司，也是德意志银行的子公司。DWS设立了该基金会，并且至今仍提供负责管理和监督该基金会的人员。该基金会以信托方式管理数百家公司用于企业养老金的120亿欧元资金。

根据该机构的信函，其调查人员可能发现了与阿文有关联的Deutsche Treuinvest-Stiftung账户。他通过少数股权共同持有卢森堡控股公司LetterOne。LetterOne间接持有多家欧洲和德国公司的股份，其中包括Wintershall Dea；该公司已将企业养老金资金交由该基金会管理。

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对制裁和金融监管的疑问

DWS表示，德国反洗钱法不适用于该基金会，但会进行制裁审查。该公司未就与彼得·阿文可能存在的关联发表评论，也未回答是否已向主管机关提交有关他的报告。DWS还称，与银行不同，该基金会不管理自己的账户或证券账户。

Stiftung Wissenschaft und Politik的制裁专家萨沙·洛曼表示，制裁要求同样适用于少数股权。在他看来，该基金会至少应当报告与受制裁人员的关联。SAFE金融市场研究员尼古拉·巴登古普认为，反洗钱措施和制裁审查不能被割裂看待。

据DWS称，Deutsche Treuinvest-Stiftung不受金融监管机构BaFin监管，而是受达姆施塔特政府区行政机构下属监管机关监管。调查显示，该机关审查基金会是否履行章程规定的宗旨，但不监督反洗钱程序或制裁合规情况。BaFin未就具体案件发表评论。目前尚未发现该基金会活动中存在洗钱迹象。

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