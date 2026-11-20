德国两种一次性攻击无人机通过了实弹测试。该国采购机构预计，首批Stark Virtus和Helsing HX-2系统将于2026年底前交付军方，用于启动训练，Defense News报道。

梅彭测试

测试在11月9日开始的一周内进行。德国联邦国防军在梅彭武器和弹药测试中心完成了关键阶段。专家检查Virtus和HX-2能否可靠地打击指定目标，以及其战斗部在撞击时能否正常发挥作用。

采购机构声明附带的照片显示，OWE-V Virtus和HX-2在击中一辆坦克前的瞬间。该机构没有披露发射次数和测试成功率。

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交付与训练

两套系统均属于巡飞弹药：它们可在目标搜索区域上空停留，而发动打击的决定由操作员作出。本轮行动聚焦于使用的最后阶段——从接近目标到战斗部发挥作用——而非对系统进行完整的服役认证。

无人机的鉴定尚未完成。在德国武装部队使用前，必须彻底检验系统各个组件之间的协同作用。德国同时开展研发、测试、鉴定和投入使用准备工作，以缩短合同签订与武器交付部队之间的时间。

2月25日，德国议会预算委员会批准了与Stark和Helsing公司签订的合同，每份合同价值2.68亿欧元。相关选项可使每份协议再增加10亿欧元，但后续采购将取决于系统的技术成熟度以及议员对资金的批准。驻立陶宛的第45装甲旅计划成为首个自2027年起获得这些弹药的大型部队。

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