2014年后，德国银行德意志银行开始将富有的俄罗斯客户转移至其位于瑞士和卢森堡的部门，以维护银行保密制度，并避免披露美国司法部要求提供的数据。这是基于该银行内部文件泄露的联合新闻调查得出的结论，Meduza English报道。

2014年，侵略国俄罗斯试图非法吞并克里米亚后，部分俄罗斯亿万富翁受到美国制裁。据记者称，美国司法部开始就德意志银行的富有俄罗斯客户向该行提出问题。2018年，该银行开始将与俄罗斯有关联的大客户转移至瑞士和卢森堡。

美国财政部名单上的客户

2020年11月，德意志银行编制了一份172页的内部文件《Russia Strategy Review》。文件称，该行160名主要俄罗斯客户中有17人被列入美国财政部所谓的“克里姆林宫名单”。截至2020年，这些客户贡献了该行俄罗斯客户组合收入的47%。

记者列出的德意志银行其他富有客户包括罗曼·阿布拉莫维奇、安德烈·梅利尼琴科、阿利舍尔·乌斯马诺夫、阿列克谢·莫尔达绍夫和根纳季·季姆琴科。该行内部声誉风险委员会早在2014年就按照客户可能对其形象造成的损害进行评估；奥列格·德里帕斯卡在该名单中排名第一。

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对美国检察官的答复

2021年，德意志银行与美国司法部达成协议，允许该部门要求银行就受制裁的个人和法人实体作出答复。2022年俄罗斯开始全面入侵乌克兰后，联邦检察官要求提供受制裁俄罗斯客户的姓名、其账户余额，以及有关追踪俄罗斯资金流动的信息。

德意志银行向美国当局提供了有关受制裁俄罗斯客户的信息，但并不完整，保留了部分客户数据。该银行援引瑞士和卢森堡的银行保密规定。它还未纳入有关受制裁商人在其中持股不足50%的公司的信息。正如《纽约时报》指出的那样，这可能使部分德里帕斯卡资产未被披露。

德意志银行表示，它已履行与美国政府达成的协议所规定的义务。该行还解释称，将俄罗斯客户集中到瑞士和卢森堡的专业中心，是其私人财富管理模式的一部分，且客户接受了所有必要审查。

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